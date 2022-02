Ranking ATP (14 febbraio 2022): Berrettini resta sesto, Sonego (21°) torna al suo best ranking

La classifica Atp aggiornata, dopo i tornei Atp 500 di Rotterdam e i 250 di Buenos Aires e Dallas, conferma due azzurri in top-ten, Matteo Berrettini al sesto posto e Jannik Sinner in decima posizione.

Grazie alla semifinale in Argentina Lorenzo Sonego ritorna al suo best-ranking in 21esima posizione Sono sette gli italiani nei primi cento con Fabio Fognini 38° che guadagna 2 posizioni e Lorenzo Musetti che è 57esimo e compie un salto in avanti di sei posizioni. Il talento di Carrara ha disputato un brillante Rotterdam Open superando agli ottavi Hurkacz e arrendendosi ai quarti a Lehecka.

Atp, la top-10 aggiornata al 14 febbraio

1) Novak Djokovic (Serbia) 10875

2) Daniil Medvedev (Russia) 9635

3) Alexander Zverev (Germania) 7865

4) Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7355

5) Rafael Nadal (Spagna) 6875

6) Matteo Berrettini (Italia) 5018

7) Andrey Rublev (Russia) 4700

8) Casper Ruud (Norvegia) 4065

9) Felix Auger-Aliassime (Canada) 4018

10) Jannik Sinner (Italia) 3429+

Atp, la top 10 degli italiani aggiornata al 14 febbraio

6) Matteo Berrettini 5018

10) Jannik Sinner 3429

219 Lorenzo Sonego 2023

38) Fabio Fognini 1359

57) Lorenzo Musetti 1075

67) Gianluca Mager 947

92) Marco Cecchinato 721

119) Stefano Travaglia 604

123) Andreas Seppi 574

150) Salvatore Caruso 452