Atp Cup, Italia Francia: dove vedere in tv Sinner e Berrettini

Una notte australiana di passione e di emozione attende l’Italia. Oggi, 4 gennaio i tennisti azzurri sono chiamati all'impresa per tenere vive le speranze di qualificazione alla semifinale della ATP Cup 2022.

La sconfitta all'esordio contro l'Australia obbliga i nostri a centrare una vittoria contro la Francia. Poi, per centrare il passaggio del turno, bisognerà sperare che la Russia batta i padroni di casa australiani.

Sarà Jannik Sinner, quando in Italia scoccherà la mezzanotte, a scendere in campo per primo per affrontare Rinderknech. Toccherà poi a Matteo Berrettini che sfiderà il francese Humbert. Un match a cui i due arrivano con umori completamente opposti. Il campione romano ha perso entrambe le sfide contro gli australiani. Nel singolare ha dovuto cedere 6-3 7-6 a De Minaur, dove ha giocato insieme a Bolelli, l'Italia è stata sconfitta dalla coppia Peers e Saville.

Il francese, invece, ha battuto il numero 2 al mondo Medvedev in quella che è stata la prima grande sorpresa dell'Atp Cup 2022.

Nel doppio, che chiuderà il programma, l'Italia dovrebbe schierare la coppia Berrettini-Sinner, contro Martin e Roger Vasselin. Bisogna vincere.

Atp Cup 2022, Italia-Francia: orari e dove vederla in tv

SuperTennis trasmetterà gli incontri in diretta esclusiva in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sarà possibile seguirli in streaming su SuperTenniX e supertennis.tv.

Su Sky i match saranno trasmessi in differita nella giornata di domani.