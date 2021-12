Atp Cup 2022, l'Italia torna in campo: date, programma, avversari, tv

Manca davvero pochissimo al via di una nuova attesissima stagione tennistica. Sabato 1 gennaio in Australia, a Sydney, inizierà l'Atp Cup 2022, il torneo per nazioni che si è disputato per la prima volta nel gennaio 2020. Un evento atteso anche perché, a chi vincerà la competizione, verranno assegnati fino a un massimo di 750 punti in singolare (250 in doppio) il cui montepremi è salito a 14 milioni di dollari.

Atp Cup 2022, Italia: il girone

Quest’anno saranno 16 le squadre partecipanti e l'Italia è stata inserita nel gruppo B. Gli azzurri presentano un team di grande valore composto da due top ten, il recuperato Matteo Berrettini, che rientra dopo l’infortunio rimediato alle Atp Finals e Jannik Sinner e completato da Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Nelle ultime ore la situazione nel girone dell'Italia, a causa delle conseguenze della pandemia, è decisamente cambiata. Gli azzurri non affronteranno l'Austria, che è stata esclusa dopo il forfait di Dominic Thiem e di Dennis Noval, ma troveranno sulla loro strada la Francia che ha nel suo team Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin.

La Russia, invece, sarà a senza Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy e ha convocato Evgeny Karlovskiy.

L’Italia esordirà nella competizione domenica 2 gennaio contro i padroni di casa dell’Australia che schierano Alex de Minaur, James Duckworth, Max Purcell, John Peers, Luke Saville.

Atp Cup 2022: il calendario dell'Italia

Fase a gironi

1) domenica 2 gennaio: Italia- Australia

ore 7:30 Jannik Sinner-James Duckworth;

a seguire Matteo Berrettini-Alex de Minaur;

a seguire doppio.

2) martedì 4 gennaio: Italia-Francia

ore 0:00 Jannik Sinner-Arthur Rinderknech;

a seguire Matteo Berrettini-Ugo Humbert;

a seguire doppio.

3) giovedì 6 gennaio: Italia-Russia

ore 0:00 Roman Safiullin-Jannik Sinner;

a seguire Daniil Medvedev-Matteo Berrettini;

a seguire doppio.

Atp Cup 2022: i gironi e i favoriti

Ogni confronto prevede due singolari e una partita di doppio, tutte al meglio dei 3 set. Le quattro squadre vincitrici di ogni gruppo si qualificheranno per le semifinali ad eliminazione diretta. Venerdì 7 gennaio, nella prima semifinale, la vincente del gruppo A affronterà la vincente del gruppo D, mentre sabato 8 gennaio, nella seconda semifinale, la vincente del gruppo B affronterà la vincente del gruppo C.

Alla vigilia del torneo la grande favorita era la Russia, vincitrice della Coppa Davis e campione in carica dell'Atp Cup.

L'Italia, che l'anno scorso perse in finale proprio contro la Russia, è l'unica squadra che può contare su due top-ten Berrettini e Sinner.

Tra le formazioni più accreditate ci sono la Germania di Alexander Zverev e Struff, il Canada di Auger-Aliassime e Shapovalov, la Gran Bretagna con Norrie e Evans e gli Stati Uniti con Taylor Fritz, John Isner, Brandon Nakashima e il doppista Ram che si giocheranno un posto in semifinale in quello che si annuncia come un combattutissimo gruppo C.

Il Gruppo A è quello dove spiccano maggiormente le assenze. La Serbia alla fine non potrà contare su Novak Djokovic che ha scelto di non dichiarare il suo stato vaccinale e per questo non prenderà parte a questo torneo ed è al momento a rischio la sua partecipazione all’Australian Open. La Spagna non ha né Nadal né Alcaraz, la Norvegia può contare sul solo Ruud come top player, proprio come la Grecia, nel gruppo D che schiera il solo Tsitsipas.

Gruppo A

Serbia (Lajovic, Krajinovic, Cacic, Sabanov);

Norvegia (Ruud, Durasovic, Hellum-Lilleengen, Rivera, Petrovic);

Cile (Garin, Tabilo, Barrios Vera);

Spagna (Bautista Agut, Carreno Busta, Ramos-Vinolas, Davidovich Fokina, Martinez ).

Gruppo B

Russia (Medvedev, Karatsev, Safiullin, Donskoy);

Italia (Berrettini, Sinner, Sonego, Bolelli, Fognini);

Francia (Humbert, Rinderknech, Roger-Vasselin, Martin);

Australia (De Minaur, Duckworth, Purcell, Peers, Saville).

Gruppo C

Germania (Zverev, Struff, Hanfmann, Krawietz, Puetz);

Canada (Auger-Aliassime, Shapovalov*, Schnur, Polansky, Diez);

Gran Bretagna (Norrie, Evans, Broady, Salisbury, Jamie Murray);

Usa (Fritz, Isner, Nakashima, Ram).

Gruppo D

Grecia (S.Tsitsipas, Pervolarakis, P.Tsitsipas, Kalovelonis, Thanos);

Polonia (Hurkacz, Majchrzak, Zuk, Zielinski, Walkow);

Argentina (Schwartzman, Delbonis, Coria, Gonzalez, Molteni);

Georgia (Basilashvili, Metreveli, Bakshi, Tkemaladze, Purtseladze).

Atp Cup 2022: dove seguirla in tv e in streaming

L'Atp Cup sarà trasmessa in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre), su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Uno.