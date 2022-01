Atp Cup 2022 Italia-Russia, Berrettini e Sinner per la semifinale: dove vederla in diretta

Un'altra notte di passione attende l'Italia del tennis. Grazie alla vittoria contro la Francia, gli azzurri hanno rimediato alla sconfitta subita all’esordio contro i padroni di casa dell’Australia.

Ora i nostri per centrare il primo posto nel gruppo B dovranno battere la Russia, che ha vinto la scorsa edizione dell’Atp Cup e che è detentrice della Coppa Davis.

I russi sono tra le formazioni più colpite dal Covid-19 e non hanno potuto contare, in questa competizione, su due giocatori del calibro di Rublev e Karatsev.

In quella che resta comunque una sfida di altissimo livello Jannik Sinner aprirà le danze contro Roman Safiullin, che troverà per la prima volta in carriera.

Poi a Matteo Berrettini toccherà il big match di giornata contro la stella russa Daniil Medvedev. Vedremo poi se i due top-ten azzurri saranno schierati insieme nel doppio dal coach Vincenzo Santopadre.

Atp Cup 2022, Italia-Russia: orari e dove vederla in tv

SuperTennis trasmetterà gli incontri in diretta esclusiva in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e sarà possibile seguirli in streaming su SuperTenniX e supertennis.tv.

Su Sky i match saranno trasmessi in differita nella giornata di domani.