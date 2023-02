Atp 250 Doha: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, lunedì 20 febbraio, l'Atp 250 sul cemento outdoor di Doha. In tabellone, all'interno di un parterre di altissimo livello, c'è il torinese Lorenzo Sonego che esordirà oggi, alle ore 16, contro Andy Murray.

I nomi più accreditati per la vittoria sono quelli di Medvedev, recente vincitore dell'Atp 500 di Rotterdam, Aliassime e Zverev.

Atp 250 Doha: gli orari e dove vederlo in tv

A trasmettere l'Atp 500 di Rio de Janeiro sarà Supertennis in chiaro e sull'app SuperTennix, gratis per abbonati FITP o a pagamento. Le fasi del torneo saranno trasmesse in diretta o in differita a seconda delle esigenze di palinsesto e degli altri tornei in programma in questa settimana di febbraio, Marsiglia e Rio de Janeiro.