Atp Doha 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, lunedì 19 febbraio, l'Atp 250 di Doha 2024. Saranno 3 gli azzurri presenti nel tabellone principale: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni. Il torneo sul cemento outdoor ha un montepremi di €1.295.162. Il vincitore incasserà € 195.574 e 250 punti Atp.

Oggi, alle ore 12, Sonego dovrà vedersela con Kotov, Musetti esordirà, non prima delle 13.50 contro il cinese Zhang Zhizhen, Zeppieri, martedì 20 febbraio, dovrà affrontare Emil Ruusuvuori per la prima volta in carriera.

Non ci saranno Daniil Medvedev e Rafa Nadal, che stanno recuperando la forma.Il numero 1 del seeding è il russo Andrej Rublev.

Atp 250 Doha 2024: gli orari e dove vederlo in tv

L'Atp 250 di Doha viene trasmesso da Sky Sport su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.