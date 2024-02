Atp Dubai 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, lunedì 26 febbraio, l'Atp 500 di Dubai che vedrà il ritorno in campo di Daniil Medvedev, nel primo torneo dopo l'Australian Open perso in finale contro Jannik Sinner.

Tra i top-10 presenti ci saranno anche Andrej Rublev e Hubert Hurkacz. Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono i due azzurri nel tabellone principale, in cerca di riscatto dopo la deludente scorsa settimana a Doha.

L'Atp 500 di Dubai si gioca sul cemento outdoor e ha un montepremi di 2.941.785 dollari). Sonego nei sedicesimi di finale sfiderà domani, martedì 27 febbraio, non prima delle 7, l'indiano Nagal, mentre Musetti se la vedrà, non prima delle 7 conttro il francese Cazaux.

Atp 500 Dubai 2024: gli orari e dove vederlo in tv

L'Atp 500 di Dubai viene trasmesso per gli abbonati su Sky Sport Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.