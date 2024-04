Atp Estoril 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Primi tornei della stagione sulla terra rossa, l'Atp 250 di Estoril, in programma da lunedì 1 a domenica 7 aprile. Il norvegese Casper Ruud, numero 8 al mondo e detentore del titolo, guida il seeding. L'unico azzurro iscritto è Lorenzo Musetti che ritrova la sua superficie più amata.

Atp Estoril 2024: il programma

Lunedì 1 aprile: primo turno, in diretta dalle 13

Martedì 2 aprile: primo turno, in diretta dalle 13

Mercoledì 3 aprile: secondo turno, in diretta dalle 13

Giovedì 4 aprile: secondo turno, in diretta dalle 13

Venerdì 5 aprile: quarti di finale, in diretta dalle 13

Sabato 6 aprile: semifinali, in diretta dalle 14

Domenica 7 aprile: finale, in diretta dalle 16:30

Atp Estoril 2024: dove vederlo in diretta tv e in streaming

Sky Sport trasmetterà l'Atp Estoril 2024 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e l'evento sarà disponibile in streaming su Sky Go e su Now.