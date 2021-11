Atp Finals, day 3: Zverev sfida Medvedev, in serata Berrettini (o Sinner) con Hurkacz

Sarà una giornata lunga e intensa alle Torino Atp Finals. Nella terza giornata, martedì 16 novembre, è in programma la sfida tra i due tennisti che hanno vinto i rispettivi incontri del Girone Rosso.

Daniil Medvedev, il campione in carica delle ATP Finals, nella giornata inaugurale si era imposto sul polacco Hurkacz, mentre Alex Zverev era stato il primo a consolare Matteo Berrettini per il drammatico epilogo della loro avvincente sfida.

Il campione romano, a causa di un infortunio agli addominali, era stato costretto a ritirarsi dal match.

Dopo aver dedicato la giornata di ieri all’ecografia e alla risonanza magnetica , necessarie per capire l’entità dell’infortunio, Berrettini ha rivolto un messaggio ai suoi tantissimi sostenitori che gli hanno manifestato tutto il loro affetto.

“Ieri ho provato una delle peggiori sensazioni della mia carriera. Grazie mille per il supporto, in questi momenti è di grande aiuto. Vi volevo aggiornare che il mio team tecnico e medico sta valutando gli esami di oggi e la situazione in generale. Vi farò sapere appena prenderò una decisione.”

Berrettini, nel programma originale del torneo, sarebbe dovuto scendere in campo nella giornata di oggi, martedì 16 novembre, alle ore 14. Si è deciso, invece, di concedergli più tempo per recuperare. Dovrà sfidare Hurkacz alle ore 21. Se non dovesse farcela sarà sostituito da Jannik Sinner, la prima riserva delle Atp Finals, che si troverebbe nella difficile situazione di dover prendere il posto di un amico.

La sfida sarà trasmessa in chiaro su Rai Due e per gli abbonati su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Atp Finals, terza giornata: il programma e in tv