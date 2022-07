Atp Finals 2022, a Torino torna il top del tennis mondiale

Torino, per il secondo anno consecutivo, si prepara a essere la capitale del tennis mondiale. E’ stata presentata oggi, mercoledì 13 luglio, la 53esima edizione delle Nitto Atp Finals. Sarà la seconda consecutiva che si svolgerà a Torino: l'evento anche quest'anno è organizzato dalla FIT e dalla ATP e si svolgerà dal 13 al 20 novembre. A designare gli otto tennisti partecipanti sarà la Pepperstone ATP Race to Turin, ovvero la classifica che si ottiene considerando soltanto i migliori 19 risultati ottenuti nel corso dell’anno solare 2022.

I 19 migliori risultati saranno calcolati tenendo in considerazione le seguenti prove:

i quattro tornei del Grande Slam;

gli otto ATP Masters 1000 obbligatori;

i migliori risultati ottenuti in altri tornei (Masters 1000 Monte-Carlo, ATP Cup, ATP 500, ATP 250, ATP Challenger).

La presentazione si è tenuta nella straordinaria cornice dello Spazio Trentacinque all’interno del Grattacielo Intesa Sanpaolo, progettato da Renzo Piano.

Presenti il Presidente della FIT, Angelo Binaghi, “Abbiamo obiettivi ambiziosi: migliorare l’esperienza di tutti gli spettatori che verranno a Torino per l’evento e far vivere a tutta la città il grande spettacolo del tennis mondiale”, il Presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, “non vediamo l'ora di offrire un'altra emozionante conclusione di stagione per i nostri fan", il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e l’Assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi della Città di Torino, Domenico Carretta, che hanno sottolineato come vogliano fare tesoro dell'esperienza dell'anno scorso per potenziare la ricaduta sulla città e su tutta la Regione.

Nitto Denko Corporation, Title Partner delle Nitto ATP Finals, è stata rappresentata da Luca Villa, Managing Director Nitto Italia, mentre a fare gli onori di casa per Intesa Sanpaolo, Host Partner della manifestazione, è stato il suo Presidente, Gian Maria Gros-Pietro.

Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute ha dichiarato: “Stiamo vivendo una stagione da incorniciare, quella dei grandi eventi sportivi organizzati da Sport e Salute che con le Atp Finals vuole lasciare il segno nella città di Torino, un’impronta che duri nel tempo. Le Atp Finals chiuderanno un anno di manifestazioni internazionali, inclusive, sostenibili, green e innovative, nonché driver di sviluppo economico, turistico e di promozione dello sport di base”.

Nitto Atp Finale 2022: il programma

Il programma prevede lo svolgimento di 15 partite di singolare ed altrettante di doppio suddivise in 15 sessioni di gioco: otto pomeridiane, fra queste le due finali e sette serali.

Nel dettaglio, da domenica 13 a sabato 19 novembre (round robin e semifinali) si svolgeranno una sessione pomeridiana a partire dalle ore 11.30 (un doppio e un singolare) e una sessione serale a partire dalle ore 18.30 (un doppio e un singolare). Domenica 20 novembre, a partire dalle ore 14.30 si giocherà la finale di doppio e, a seguire, la finale di singolare (non prima delle 17.30).

Come nel 2021 le Nitto ATP Finals saranno ospitate nel Pala Alpitour. L’impianto, costruito a Torino in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 2006, avrà una capienza massima di oltre 12.000 posti a sedere.

Su Piazzale Grande Torino sarà allestito il Fan Village, un’area di oltre 4.000 metri quadrati interamente coperta dove saranno ospitate le strutture adibite alla ristorazione, all’intrattenimento, alla promozione dei servizi e dei prodotti dei partner. Inoltre, sarà possibile seguire l’andamento delle partite in corso di svolgimento attraverso maxi-schermi dedicati.

Nitto Atp Finals 2022: i biglietti

I biglietti e gli abbonamenti per l’edizione del 2022 delle Nitto ATP Finals sono disponibili online all'indirizzo e sul sito del circuito Ticketone. Ad oggi, sono stati venduti oltre 50.000 biglietti, di cui più del 20% sono stati acquistati all’estero.