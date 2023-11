Djokovik vince le Atp Finals 2023, a Torino Sinner è diventato campione

Novak Djokovic è il vincitore delle Atp Finals 2023. Il campione serbo, numero 1 al mondo, conquista per la settima volta il Masters, la seconda a Torino, dove si era presentato da campione in carica.

Sinner si arrende in finale per 6-3, 6-3, ma questa edizione sotto la Mole resterà un successo indimenticabile per il torneo dei Maestri in cui si affrontano gli 8 migliori giocatori al mondo.

"Negli ultimi due o tre mesi abbiamo visto che possiamo migliorare tanto, ci siamo migliorati durante tutta la stagione. Abbiamo visto che possiamo migliorare tanto, possiamo guardare le cose positive che abbiamo fatto durante questa stagione. Siamo partiti a inizio anno che ero un giocatore e adesso sono un altro. Grazie a voi che mi avete fatto capire tante cose. Grazie a voi che questa settimana mi avete accolto come un piccolo bambino, mi avete accolto nei momenti difficili, abbiamo ancora la Coppa Davis e vediamo di fare bene anche lì", ha detto Sinner, al termine, davanti al pubblico in piedi.

Applauditissimo il vincitore Novak Djokovic che si è complimentato con Jannik, dicendogli: "Puoi essere oroglioso per il tuo anno, sei molto vicino per vincere gli Slam ed essere il numero 1 al mondo. Ti auguro questo".

Parole che sono decisamente benauguranti per un ragazzo di 22 anni che ringrazia la Federazione per avergli concesso una wild-card nel 2019 per partecipare alle Next-Gen Atp Finals e che ora è arrivato tra i primi 4 giocatori del mondo, eguagliando Panatta e generando in Italia una passione per la racchetta che non si era mai vista.

Il Pala Alpitour sempre pieno e i milioni di spettatori che hanno seguito le partite in televisione testimoniano come ormai in tutta Italia, grazie al successo della manifestazione ospitata a Torino e per i risultati del numero 4 del mondo, sia nato un vero e proprio amore per il tennis, alla vigilia delle Finals di Coppa Davis di Malaga.