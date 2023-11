Alcaraz-Zverev, Atp Finals 2023: orario e dove vederla in diretta

Secondo giorno alle Atp Finals 2023, al Pala Alpitour di Torino, con nuove grandi sfide da non perdere. Oggi, lunedì 13 novembre, a scendere in campo a scendere in campo saranno i giocatori del girone rosso e nella sessione pomeridiana si affronteranno Carlos Alcaraz e Sasha Zverev.

Lo spagnolo, numero 2 al mondo, vuole rifarsi dalla delusione dello scorso anno quando non partecipò al Torneo dei Maestri causa infortunio. La speranza è di tornare ai livelli mostrati agli US Open e di sollevarsi dalla flessione mostrata in questa parte finale della stagione.

Decisamente diverso il morale di Zverev che vinse la prima edizione italiana delle Atp Finals, a Torino, nel 2021. Dopo aver perso la scorsa edizione causa infortunio, quest'anno è finalmente tornato sui suoi livelli, riconquistando il diritto di partecipare al torneo riservato agli otto migliori giocatori della stagione.

Atp Finals 2023, Alcaraz-Zverev: dove vederla in diretta

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si affronteranno lunedì 13 novembre alle ore 14:30 e l'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2, streaming su Raiplay e in streaming su Sky Sport e in streaming NOW e SkyGO.