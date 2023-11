Medvedev-Rublev, Atp Finals 2023: orario e dove vederla in diretta

Secondo giorno alle Atp Finals 2023 e arriva il momento del derby tra i due maestri russi che fanno parte degli 8 migliori giocatori del mondo. Daniil Medvedev, numero 3 della classifica Atp, sfiderà oggi, lunedì 13 novembre, Andrej Rublev, numero 5 del ranking.

Sarà una nuova sfida tra due amici, entrambi di Mosca, che si sono affrontati sin dalla gioventù. Quest'anno Medvedev ha vinto gli ultimi due scontri diretti, a Dubai e agli Us Open, ma Rublev ha ottimi ricordi a Torino, dato che un anno fa aveva battuto il connazionale proprio alle Atp Finals 2022, in una partita particolarmente combattuta che si chiuse soltanto al terzo set con il punteggio di 7-6.

Atp Finals 2023, Medvedev-Rublev: dove vederla in diretta

Daniil Medvedev e Andrej Rublev si sfidano oggi, lunedì 13 novembre, non prima delle ore 21.00. L'incontro sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su NOW e SkyGo.