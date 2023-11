Atp Finals: Sinner si qualifica alla semifinale, è il primo italiano nella storia

Jannik Sinner è in semifinale alle Atp Finals 2023. Oggi, giovedì 16 novembre, nella sessione pomeridiana, al Pala Alpitour di Torino Novak Djokovic ha battuto Hubert Hurkacz, con il punteggio di (7-6, 4-6, 6-1).

Sinner, grazie al set strappato a Nole dal suo amico Hurkacz, è diventato il primo italiano a qualificarsi per le semifinali nella storia delle Finals.

Questa sera scopriremo in quale posizione l'azzurro chiuderà il gruppo verde di cui è al momento al comando avendo vinto gli incontri contro Tsitsipas e Djokovic. Proprio il numero 1 al mondo, sei volte vincitore delle Atp Finals e campione in carica, non è ancora qualificato e dovrà fare il tifo proprio per Sinner.

Se nella sessione serale vince Sinner contro Rune, infatti, in semifinale passano Sinner primo e Djokovic secondo. Mentre se vince Rune passano Rune primo e Sinner secondo.

