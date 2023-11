Atp Finals 2023, Sinner-Tsitsipas a rischio: Hurkacz in pre-allarme per sostituire il campione greco

Manca pochissimo al via della terza edizione delle Atp Finals 2023 che si disputeranno anche quest'anno al Pala Alpitour di Torino, dal 12 al 19 novembre. Biglietti introvabili e clima di grande entusiasmo nella città della Mole dove ieri sera, venerdì 10 novembre, gli 8 campioni hanno sfilato sul blu carpet in pieno centro, concedendo autografi e selfie a centinai di persone festanti.

Domani, domenica 12 novembre, la parola passerà ufficialmente al campo con il primo match, quello tra il beniamino di casa, Jannik Sinner e il campione ellenico, Stefanos Tsitsipas.

Questa mattina, però, hanno cominciato a diffondersi alcune voci sulla condizioni di Stefanos Tsitsipas. Il campione ellenico avrebbe accusato un problema al gomito destro durante la sessione di allenamento con Zverev, venerdì pomeriggio e per questo oggi avrebbe interrotto l'allenamento con Carlos Alcaraz con 10 minuti di anticipo.

Al momento il tennista greco risulta regolarmente in tabellone. In caso di forfait potrebbe essere sostituito da Hubert Hurkacz, il polacco che è a Torino come prima riserva. Il match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, il primo del gruppo verde, è in programma domani, non prima delle ore 14.30 e sarà trasmesso in diretta su Rai Due e Sky Sport.

Sinner contro Tsitsipas ha disputato 7 incontri in carriera, vincendone 2 e perdendone 5, mentre con l'amico Hurkacz i precedenti sono in perfetta parità 2-2, ma c'è un successo particolarmente incoraggiante ottenuto da Sinner su Hurkacz, proprio a Torino, alle Finals 2021, quando Jannik subentrò da riserva per sostituire Matteo Berrettini, che era stato costretto a dare forfait dopo l'infortunio agli addominali patito nel match contro Zverev, poi vincitore della prima edizione torinese delle Atp Finals.

Domani, domenica 12 novembre, non prima delle ore 21.00, si giocherà anche il secondo singolare del gruppo verde, che vedrà Djokovic, vincitore della scorsa edizione delle Atp Finals, affrontare Rune. Le Atp Finals 2023 stanno ufficialmente per iniziare a Torino.