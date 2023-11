Atp Finals 2023, Sinner sfida subito Djokovic: gli avversari nel 'girone di ferro'

A Torino è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per le attesissime Atp Finals 2023. Oggi, giovedì 9 novembre, al Grattacielo Intesa Sanpaolo, si è svolto il sorteggio, uno dei momenti più importanti tra quelli che precedono il via del torneo dei Maestri, il sorteggio dei gironi.

Molto più di una semplice cerimonia visto che ha determinato le grandi sfide che i protagonisti vivranno questa settimana, durante la quale offriranno al pubblico un grande spettacolo.

I riflettori erano puntati su Jannik Sinner, numero 1 d'Italia e numero 4 al mondo, che avrà il tifo di tutta la città della Mole e di tutta Italia. L'azzurro fa parte del girone 'verde' e dovrà vedersela con Novak Djokovic, il numero 1 al mondo e vincitore delle Atp Finals 2022.

Gli altri avversari saranno il greco Stefanos Tsitsipas e il danese Holger Rune. Sinner parteciperà per la prima volta da titolare alle Atp Finals, dopo che nel 2021 aveva preso il posto da riserva dell'infortunato Matteo Berrettini. In carriera nelle 3 partite precedenti contro Djokovic non ha mai vinto, con Tsitsipas ha vinto 2 volte in 7 occasioni, mentre da Rune è stato sconfitto 2 volte.

Il suo attuale stato di forma, però, dimostrato dai recenti titoli Atp conquistati a Pechino e Vienna, fa decisamente ben sperare e il nostro numero 1 avrà un'arma in più, quella dell'entusiasmo del Pala Alpitour, pronto ad accogliere i migliori 8 tennisti del mondo e le 8 migliori coppie di doppio, dal 12 al 19 novembre.

Nel girone rosso si affronteranno Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, Daniil Medveved, numero 3, Andrey Rublev, numero 5 e Alexander Zverev, vincitore delle Atp Finals a Torino nel 2021. Gli incontri si disputeranno al meglio dei 3 set e accederanno alle semifinali i primi due classificati di ogni raggruppamento. Il primo classificato del gruppo verde incontrerà il secondo del gruppo rosso e viceversa. In caso di pari vittorie nel round robin si guarderanno gli scontri diretti, la miglior percentuale di set vinti, la miglior percentuale di game vinti e la posizione in classifica nel ranking ATP.

I Maestri sono pronti a sfidarsi per il successo della terza edizione italiana delle Atp Finals 2023, lo show sta per iniziare al Pala Alpitour di Torino.

