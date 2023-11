Atp Finals 2023, Zverev manda ko Alcaraz: il tedesco vince in 3 set

È Alexander Zverev il vincitore della prima sfida del gruppo rosso delle Atp Finals 2023. Oggi, lunedì 13 novembre, il tedesco ha battuto Carlos Alcaraz in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco e cogliendo il suo quarto successo su sette sfide contro lo spagnolo, numero 2 al mondo.

Una gran bella rimonta quella messa a segno da parte del tennista che nel 2021 vinse la prima edizione torinese delle Finals. Zverev ha vinto con merito. Nel primo set si è arreso al tie-break dopo aver annullato tre palle set, poi ha vinto con merito i due set successivi, facendo meno errori dell'avversario in una partita comunque abbastanza fallosa e decisamente meno spettacolare rispetto a quelle viste sinora.

Grazie a questo successo il tedesco va al comando del Gruppo B. Si complica, invece, il cammino di Carlitos, che è apparso, come si temeva, in condizioni fisiche decisamente poco briillanti. In serata si giocherà la sfida tra Medvedev e Rublev.