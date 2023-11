Sinner, chi sarà l'avversario in semifinale: le combinazioni

Snodo importante nell'avventura di Jannik Sinner alle Atp Finals 2023. Oggi, venerdì 17 novembre, l'azzurro conoscerà il suo avversario per la semifinale che si disputerà nella giornata di sabato 18 novembre. Jannik, dopo aver battuto Holger Rune in 3 set, ha chiuso il girone verde in prima posizione e ha permesso a Djokovic di qualificarsi in seconda grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta dal serbo nella sessione pomeridiana contro Hurkacz.

Sinner, il primo semifinalista italiano nella storia delle Atp Finals, se la dovrà vedere con uno tra Medvedev, Alcaraz e Zverev. Sinner affronterà il secondo classificato del girone rosso, uno fra Medvedev, Alcaraz e Zverev.

L'ordine di gioco del 17 novembre

non prima delle ore 14:30 - SINGOLARE: Alcaraz vs Medvedev

non prima delle ore 20:30 - SINGOLARE: Zverev vs Rublev

Chi sarà l'avversario di Sinner in semifinale?

1) Alcaraz

se Medvedev batte Alcaraz e Rublev batte Zverev

se Alcaraz batte Medvedev in 3 set e Zverev batte Rublev

2) Medvedev

se Alcaraz batte Medvedev e Rublev batte Zverev

se Alcaraz batte Medvedev in 2 set e Zverev batte Rublev

3) Zverev

se Medvedev batte Alcaraz e Zverev batte Rublev

Daniil Medvedev ha già conquistato la qualificazione alle semifinali e Rublev è già eliminato.

1) Alcaraz si qualificherà come primo del girone:

se vince e Rublev batte Zverev

se vince in due set e Zverev batte Rublev

2) Alcaraz si qualificherà come secondo del girone se

perde con Medvedev e Rublev batte Zverev

vince in 3 set e Zverev batte Rublev

3) Zverev si qualifica se: