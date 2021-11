ATP Finals day 2 scende in campo Novak Djokovic: il programma e gli orari in tv

È Novak Djokovic il protagonista più atteso della seconda giornata delle ATP Finals, in programma oggi, lunedì 15 novembre. Il numero 1 al mondo, che è il favorito per il successo finale, scenderà in campo alle ore 14 e affronterà il norvegese Casper Ruud per aprire il programma del Gruppo Rosso.

In serata, alle ore 21, l’altro atteso singolare tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev.

Vincendo l’ultimo torneo prima delle ATP Finals di Torino, il Masters 1000 a Parigi-Bercy, Djokovic ha dimostrato di aver superato la delusione per la sconfitta in finale agli US Open contro Daniil Medvedev che gli ha impedito di centrare il Grande Slam dopo i successi all’Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon.

Novak Djokovic: "Sii forte Matteo Berrettini"

Ieri Nole, attraverso i suoi canali social, ha esultato per la qualificazione ai Mondiali in Qatar della Nazionale serba. Poi, una volta appreso del dramma vissuto da Matteo Berrettini nel match d’esordio contro Alex Zverev, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza scrivendo “Sii forte Matteo”.

È atteso per oggi l’esito della risonanza magnetica di Berrettini, comprensibilmente deluso per il problema agli addominali che ieri l’ha costretto a lasciare il campo proprio quando la battaglia nel secondo set stava entrando nel vivo.

Nel primo set si era stato sconfitto da Alex Zverev soltanto al tie-break (9-7) regalando spettacolo e adrenalina a tutto il pubblico del Pala Alpitour che non aveva mai smesso di incitarlo.

La speranza di tutti è che Berrettini abbia accusato soltanto una contrattura e che possa tornare in campo nella giornata di domani, martedì 16 novembre, alle ore 14.00, per sfidare il polacco Hurkacz.

Se, purtroppo, le condizioni fisiche non glielo permetteranno sarà Jannik Sinner a doverlo sostituire. Il giovane campione altoatesino è la prima riserva delle ATP Finals dato che ha chiuso le qualificazioni per l’appuntamento di Torino in nona posizione.

Gli appassionati di tennis potranno seguire tutti i match in programma oggi, tra cui le sfide tra le migliori coppie di doppio, su Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis). Il match tra Djokovic e Ruud, in programma alle ore 14, sarà trasmesso in chiaro su Rai Due.

Atp Finals: il programma della seconda giornata

Lunedì 15 novembre

Ore 11:30 Rajeev Ram (Usa)-Joe Salisbury (Gbr)(2)-Jamie Murray (Gbr)-Bruno Soares (Bra) (7)

Ore 14:00 Novak Djokovic (Srb) (1) - Casper Ruud (Nor) (7)

Ore 18:30 Pierre-Hugues Herbert (Fra) - Nicolas Mahut (Fra) (3)-Juan Sebastian Cabal (COL)-Robert Farah (Col) (5)

Ore 21:00 Stefanos Tsitsipas (GRE) (4)-Andrey Rublev (RUS) (5)

Tutti i match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport 1 (201) e su Sky Sport Tennis (205). L’incontro tra Novak Djokovic e Casper Ruud sarà trasmesso in chiaro su Rai Due.