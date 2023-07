Nitto ATP Finals 2023, inizia il conto alla rovescia: Alcaraz già qualificato, tifo per Sinner

100 giorni. Il conto alla rovescia per le Torino Atp Finals 2023 è iniziato oggi, mercoledì 26 luglio, a Torino. Nell'occasione tra i presenti c'erano il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, del Presidente di ATP Andrea Gaudenzi e del Presidente e l'AD di Sport e Salute Vito Cozzoli, intervenuto tramite un video-messaggio.

Torino, che si prepara a ospitare la terza edizione in Italia del torneo riservato agli otto migliori giocatori di singolare della stagione e alle otto migliori coppie di doppio, si sta preparando per "un evento sempre più incentrato sul pubblico" con nuovi servizi dedicati, aree riservate alla ristorazione garantiranno esperienze enogastronomiche nuove e ancora più complete e l'estensione del Fan Village attraverso l’integrazione di un terzo padiglione, interamente dedicato alla promozione delle discipline della racchetta, regalerà al pubblico di tutte le età un coinvolgimento attivo. Si giocherà nuovamente al Pala Alpitour, dal 12 al 19 novembre.

Intanto cresce l'attesa per scoprire chi saranno i protagonisti. Carlos Alcaraz, 20 anni da Murcia, numero 1 al mondo e vincitore di Wimbledon 2023, è l'unico al momento già certo della partecipazione. Molto vicino anche il trionfatore delle Atp Finals 2022, Novak Djokovic, che va a caccia di quella che sarebbe la sua sedicesima qualificazione. Sono attualmente tra i migliori 8: Alcaraz, Djokovic, Medvedev, Rublev, Tsitsipas, Sinner, Rune e Casper Ruud.

I biglietti e gli abbonamenti per l’edizione 2023 delle Nitto ATP Finals sono disponibili online sul sito ufficiale delle Nitto Atp Finals e su Ticketone. Gli otto partecipanti alla 54esima edizione delle Nitto ATP Finals vengono definiti dalla Pepperstone ATP Live Race to Torino, ovvero la classifica che si ottiene considerando soltanto i migliori 19 risultati ottenuti nel corso dell’anno solare 2023. I 19 migliori risultati saranno calcolati tenendo in considerazione le seguenti prove:

i quattro tornei del Grande Slam;

gli otto ATP Masters 1000 obbligatori;

i migliori sette risultati ottenuti in altri tornei (Masters 1000 Monte-Carlo, United Cup, ATP 500, ATP 250, ATP Challenger).

Se uno dei vincitori di una prova del Grande Slam della stagione non dovesse trovarsi dopo l’ultimo torneo tra i primi 8 della ATP Race to Torino, ma comunque compreso tra i primi 20, gli verrebbe riservato un posto alle Nitto ATP Finals insieme ai primi 7 della Race. Gli otto qualificati saranno inseriti in due gironi all’italiana: i primi due in classifica si affronteranno nelle semifinali incrociate, il primo di un gruppo contro il secondo dell’altro e quindi in finale. Lo stesso meccanismo si applica anche per la qualificazione delle otto coppie di doppio.

Gli italiani, che un anno fa non avevano nessun tennista iscritto al torneo, ripongono le loro maggiori speranze su Jannik Sinner che occupa il sesto posto, grazie alla semifinale contro Djokovic a Wimbledon che gli ha permesso di compiere un significativo balzo in avanti. Saranno molto importanti i risultati che otterrà nei tornei americani, in particolare allo US Open, ma la prospettiva che sia tra i migliori 8 a fine stagione è decisamente concreta e il pubblico è già pronto a scatenarsi.