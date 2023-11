Atp Finals 2023: chi giocherà a Torino e dove vederle in tv

L'Italia ospita per la terza volta, al Pala Alpitour di Torino, dal 12 al 19 novembre, le Atp Finals. Al Pala Alpitour si sfideranno gli 8 migliori singolaristi della stagione, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune. A Torino si affronteranno anche le 8 migliori coppie di doppio del circuito Atp. Le Atp Finals offriranno un montepremi record di 15 milioni di dollari.

Il sorteggio dei gironi si svolgerà giovedì 9 novembre alle 15 presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo. Grande attesa e tifo alle stelle per Jannik Sinner, numero 4 al mondo e sempre più protagonista. Quest'anno l'altoatesino ha vinto 4 titoli Atp (Montpellier, Toronto, Pechino e Vienna), portando a 10 i titoli conquistati in carriera e eguagliando, a soli 22 anni, Adriano Panatta, come numero di trofei.

Sinner ha anche superato il record di 54 vittorie in una sola stagione che apparteneva a Corrado Barazzutti e resisteva dal 1978, rendendo il suo 2023 un anno già da record in termini di vittorie e premi incassati.

Atp Finals 2023: il programma

Domenica 12 novembre

ore 12:00, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 14:00, singolare Round Robin: diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

ore 18:30, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 21:00, singolare Round Robin: diretta tv su Rai2, Sky Sport

Lunedì 13 novembre

ore 12:00, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 14:00, singolare Round Robin: diretta tv su Rai2, Sky Sport

ore 18:30, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 21:00, singolare Round Robin: diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Martedì 14 novembre

ore 12:00, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 14:00, singolare Round Robin: diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

ore 18:30, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 21:00, singolare Round Robin, Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Mercoledì 15 novembre

ore 12:00, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 14:00, singolare Round Robin: diretta tv su Rai2, Sky Sport

ore 18:30, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 21:00, singolare Round Robin: diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Giovedì 16 novembre

ore 12:00, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 14:00, singolare Round Robin: diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

ore 18:30, doppio Round Robin: diretta tv su Sky Sport

ore 21:00, singolare Round Robin: diretta tv su Rai2, Sky Sport



Venerdì 17 novembre

ore 12:00: doppio Round Robin, diretta tv su Sky Sport

ore 14:00: singolare Round Robin, diretta tv su Rai2, Sky Sport

ore 18:30: doppio Round Robin, diretta tv su Sky Sport

ore 21:00: singolare Round Robin, diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Sabato 18 novembre

ore 12:00: doppio semifinale, diretta tv su Sky Sport

ore 14:00: singolare semifinale, diretta tv su Rai2, Sky Sport

ore 18:30: doppio semifinale, diretta tv su Sky Sport

ore 21:00: singolare semifinale, diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Domenica 19 novembre

ore 14:30: doppio Finale, diretta tv su Sky Sport

ore 17:00: singolare Finale, diretta tv su Rai2, Sky Sport, differita SuperTennis

Atp Finals 2023: dove vederle in tv

Le Atp Finals 2023 saranno nuovamente una vetrina unica per Torino, per il Piemonte e per l'Italia, visto che saranno collegate tv da tutto il mondo con un'audience potenziale di più di 100 milioni di persone in tutto il mondo.

In Italia il Torneo dei Maestri viene trasmesso integralmente da Sky Sport (streaming su Now e SkyGo), mentre la Rai mostra in diretta e in chiaro su Rai 2 (streaming su Raiplay) un match al giorno dei Round Robin, più una semifinale e la finale. SuperTennis, la tv della FITP, proporrà in chiaro un incontro al giorno in differita e mostrerà tutti i dietro le quinte dell’evento.