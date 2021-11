Atp Finals Torino, oggi torna in campo Djokovic: dove seguirle in tv

Quarta giornata delle Torino Atp Finals. Mercoledì 17 novembre torna in campo il numero 1 al mondo, Novak Djokovic, che affronterà il russo Andrey Rublev. Il serbo ha vinto il suo match d'esordio contro Casper Ruud, mentre il tennista di Mosca ha superato il greco Stefanos Tsisipas. In serata l'incontro tra Tsisipas e Ruud.

Atp Finals, quarta giornata

ore 11.30 Cabal/Farah vs Murray/Soares

ore 14:00 Djokovic vs Rublev

ore 18.30 Ram/Salisbury vs Herbert/Mahut

ore 21.00 Tsitsipas vs Ruud

L'incontro tra Djokovic e Rublev, in programma al Pala Alpitour di Torino alle ore 14, sarà trasmesso anche in chiaro su Rai Due e in streaming su Rai Play. Sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv.

Il match tra Tsisipas e Ruud, in programma alle ore 21, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv.

Sarà visibile in differita tv in chiaro su Supertennis e in differita streaming gratuita su supertennis.tv dalle ore 23.00.