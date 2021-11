Torino ATP Finals: il programma, i biglietti, come seguirle in tv

Manca pochissimo per le Nitto Atp Finals che si svolgeranno a Torino, al Pala Alpitour, da domenica 14 a domenica 21 novembre. Nella conferenza stampa di oggi, venerdì 5 novembre, al Grattacielo Intesa Sanpaolo l’evento tennistico indoor più importante al mondo è stato presentato ufficialmente.

ATP Finals: il programma

Le Atp Finals, in programma dal 14 al 21 novembre al Pala Alpitour di Torino, assegneranno il titolo di "Maestri" dell'anno a uno degli otto migliori singolaristi e a una delle otto migliori coppie di doppio della stagione.

Gli 8 protagonisti dell’edizione 2021 si sono qualificati in base alla “FedEx ATP Race to Turin”, la classifica che tiene conto dei 19 migliori punteggi ottenuti dai giocatori nel corso dell’anno.

A tutt’oggi, sono aritmeticamente promossi Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, che hanno già vinto il trofeo nelle passate edizioni.

Si sono confermati Andrej Rublev, presente l’anno scorso e Matteo Berrettini, alla seconda apparizione dopo quella del 2019. Il tennista romano è il primo italiano a fare il bis e è stato l’unico a riuscire a vincere un incontro due anni fa a Londra.

Hanno centrato le qualificazioni grazie ai risultati ottenuti nell'ultimo Masters 1000 dell'anno il polacco Hubert Hurkacz e il norvegese Casper Ruud.

Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978 restarono senza successi nella loro unica apparizione.

Le partite sono al meglio di tre set, con tie-break sul 6 pari in tutti i set. Gli otto singolaristi e le otto coppie giocheranno suddivisi in due gironi all’italiana: i primi due classificati si affronteranno nelle semifinali incrociate che designeranno i finalisti.

Saranno 15 le sessioni di gioco, 8 pomeridiane e 7 serali, con due singolari e due doppi al giorno da domenica 14 a sabato 20 novembre, con inizio alle 11.30 e alle 18.30. Domenica 21 novembre le finali a partire dalle 14.30 con il doppio e, non prima delle 17, il singolare.

Atp, Finals: biglietti

Sono già 120 mila i biglietti venduti di cui il 18% all'estero con 60 Paesi coinvolti. L'incasso attuale ha già superato i 15 milioni. La ricaduta economica prevista è tra i 120 e i 150 milioni di euro. Oltre al boom di turismo in città, previsto nei giorni dell'evento, si sta puntando a fare in modo che il tennis diventi un volano per gli eventi, diventando sempre più importante nei 5 anni in cui Torino ospiterà il torneo.

I tagliandi si possono ancora acquistare presso la biglietteria in Piazzale Grande Torino, all'ingresso nord del Pala Alpitour, sul sito e tramite la piattaforma Ticketone. Sono disponibili soluzioni per la clientela business, distribuite in partnership con DAO, e servizi di Incoming&Experience per il grande pubblico acquistabili tramite il Gattinoni Travel Network.

Atp Finals, dove vederle in tv

Il torneo sarà visibile in oltre 180 Paesi, per un’audience potenziale di 95 milioni di telespettatori: dall’Europa, all’Africa, dall’Asia, all’America del nord e del sud, dall’Australia, al Medio Oriente.

Saranno collegate tv importantissime, come ESPN, Eurosport, Canal+, Bein Sports, Telefonica/Movistar, il canale Reuters e Tennis Chanel.

In Italia il Torneo verrà trasmesso integralmente da Sky Sport, mentre la Rai mostrerà in diretta e in chiaro su Rai 2 un match al giorno dei Round robin, più una semifinale e la finale.

SuperTennis, la tv della FIT, proporrà in chiaro un incontro al giorno in differita e mostrerà tutti i dietro le quinte dell’evento.