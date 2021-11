ATP Finals Torino, oggi le semifinali: dove vederle in tv e in streaming

Sabato 20 novembre sono in programma le due semifinali delle Torino ATP Finals. Daniil Medvedev affronterà Casper Ruud e Novak Djokovic Alexander giocherà contro Alexander Zverer. Da questi due incontri usciranno i nomi dei due finalisti di questa prima edizione delle Atp Finals a Torino. La finale sarà domenica 21 novembre alle ore 17.

I favoriti dei rispettivi incontri sono il numero 2 al mondo, Medvedev e il numero 1, Djokovic. Il campione serbo, però, troverà sulla sua strada il campione olimpico che proprio a Pechino ha infranto il suo sogno di conquistare la medaglia d'oro.

Atp Finals semifinali, dove vederle in tv

Entrambi i match saranno trasmessi su Rai 2, in diretta e in chiaro e in streaming gratuito su Rai Play. Gli incontri, per gli abbonati, saranno trasmessi anche su Sky Sport (201) e su Sky Sport Tennis (205), in streaming su Sky Go e su NOW.