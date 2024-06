Atp Halle 2024: tabellone, calendario, date, orari

Nuovo importante appuntamento dei tornei della stagione erbivora che precedono Wimbledon 2024 che si giocherà da lunedì 1 a domenica 14 luglio.

Questa settimana, da lunedì 17 a domenica 23 giugno, si disputa l'Atp 500 di Halle 2024.

Il numero 1 del seeding è Jannik Sinner, a caccia del suo primo titolo in carriera sull'erba. Il numero 1 al mondo avrà come rivali più accreditati i top-10 Alexander Zverev, che gioca in casa, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Stefanos Tsitsipas.

Dopo la finale a Stoccarda ci si aspettano altri segnali importanti da parte di Matteo Berrettini. Nel tabellone sono presenti anche Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.

Atp Halle 2024: il tabellone

Sonego scenderà in campo oggi, lunedì 17 giugno, alle ore 12 e affronterà Kecmanovic. In questa giornata Flavio Cobolli, non prima delle 17:30, se la vedrà con il polacco Hurkacz. Sinner giocherà domani, martedì 18 giugno, non prima delle 10, contro Tallon Griekspoor, Berrettini sfiderà, non prima delle 12, lo statunitense Alex Michelsen, Darderi se la vedrà non prima delle 10 con il tedesco Struff,

Atp Halle 2024: il programma

1) Lunedì 17 giugno: dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e Now

2) Martedì 18 giugno: dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e Now

3) Mercoledì 19 giugno: dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e Now

4) Giovedì 20 giugno: dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e Now

5) Venerdì 21 giugno: dalle 12 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e Now

6) Sabato 22 giugno: dalle ore 14 semifinale su Sky Sport Tennis e Now, ore 16: Semifinale 2 su Sky Sport Tennis e Now

7) Domenica 23 giugno: dalle ore 15 Finale ATP 500 Halle su Sky Sport Tennis e Now