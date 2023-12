Atp Hong Kong 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia la stagione Atp 2024. Tra i primi appuntamenti c'è il 250 di Hong Kong che vede a guidare il seeding il russo Andrej Rublev. Un solo azzurro iscritto, Lorenzo Musetti, che vuole riscattare un finale di stagione 2023 decisamente deludente.

Tra gli iscritti ci sono nomi importanti. Karen Khachanov, Frances Tiafoe, Francisco Cerundolo, Roberto Bautista Agut e Marin Cilic sono tra coloro che aspirano a far bene in Cina per preparare al meglio gli Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio.

Atp 250 Hong Kong: il calendario e dove vederlo in tv