Atp Kitzbuhel 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Da oggi, lunedì 22 a domenica 28 luglio, sulla terra rossa di Kitzbuhel, in Austria, si gioca un importante torneo sulla terra rossa. Il montepremi è di 579.320 euro e al vincitore ne spetteranno 88.125, oltre ai 250 punti Atp.

Il favorito per la vittoria è il norvegese Casper Ruud, che guida il seeding e tra i suoi principali rivali c'è il nostro Matteo Berrettini che domenica 21 luglio a Gstaaad ha festeggiato il secondo titolo stagionale, il nono in carriera.

Berrettini inizierà la sua avventura sulla terra austriaca domani, martedì 23 luglio, affrontando il russo Kotov, non prima delle ore 11.

Atp Kitzbuhel 2024: il programma e dove vederlo in tv

Da lunedì 22 a giovedì 25 luglio sui canali Sky e in streaming su Now saranno trasmessi in diretta i principali appuntamenti dei tornei in programma questa settimana tra cui i match di Berrettini.

Sky Sport Tennis e Now trasmetteranno venerdì 26 luglio in diretta le semifinali, dalle ore 14.30 e sabato 27 luglio la finale, dalle ore 13.