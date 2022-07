Atp Kitzbuhel, forfait Berrettini, c’è Sonego: tabellone, calendario, date, orari, tv

Kitzbuhel da oggi, lunedì 25 luglio a domenica 31 luglio, è pronta a ospitare il grande tennis. Mancherà purtroppo il numero 1 del seeding, Matteo Berrettini, che si è cancellato dal torneo proprio come l'altro finalista di Gstaad, il vincitore Casper Ruud. Non mancheranno nomi di primo livello come Roberto Bautista Agut e Dominic Thiem, che sta mostrando segnali importanti di recupero dopo i problemi fisici che l'hanno condizionato dalla seconda metà della passata stagione.

L'azzurro Lorenzo Sonego, che esordirà domani martedì 26 luglio contro Andujar, in questo torneo sulla terra rossa dovrà cercare di cogliere un risultato importante per migliorare il quadro complessivo di un'annata dove non ci sono stati sinora grandi acuti.

ATP Kitzbuhel: dove vederlo in tv e in streaming

L'Atp 250 di Kitzbuhel sarà trasmesso su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) sul sito supertennis.it e sull'app Supertennix, disponibile su abbonamento e gratuita per gli abbonati Fit.