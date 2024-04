Atp Madrid 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Arriva un nuovo imperdibile appuntamento per gli appassionati di tennis. Da mercoledì 24 aprile a domenica 5 maggio, la stagione sulla terra rossa del circuito Atp vivrà un altro importante evento, l'Atp Masters 1000 di Madrid. Il grande assente sarà Novak Djokovic, il numero 1 al mondo, che ha deciso di saltare questo appuntamento, per essere al massimo a Roma e al Roland Garros.

Sinner avrà così l'occasione di avvicinarsi al campione serbo nella classifica Atp per poter cercare di salire sul trono del tennis al termine degli Internazionali d'Italia a Roma o a Parigi dopo il secondo Slam della stagione.

Atp Madrid 2024: i favoriti e gli italiani

Jannik Sinner sarà quindi la testa di serie numero 1 del tabellone. Il campione azzurro ha detto che userà questo torneo come allenamento. Smaltita la delusione per la semifinale persa per l'errore arbitrale a Montercarlo e i crampi che ne hanno fortemente condizionato il rendimento nel finale potrebbe puntare al bersaglio grosso.

Dopo aver saltato Barcellona e Montecarlo è atteso al rientro Carlos Alcaraz, il detentore del titolo alla Caja Magica. L'iberico è il numero 2 del seeding ed è tra i favoriti per la vittoria finale insieme a Casper Ruud, che ha trionfato in finale contro il vincitore del torneo di Montecarlo, Stefanos Tsitsipas. Il norvegese e il greco, che hanno mostrato tutta la loro forma in queste partite sulla terra rossa, sono tra gli osservati speciali.

Saranno sei gli italiani presenti nel tabellone principale: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi. Non ci sarà Matteo Berrettini, finalista nel 2021, costretto a dare forfait per tonsillite e febbre, che ora punta a rientrare a Roma, al Foro Italico.

Il tabellone sarà sorteggiato lunedì 22 aprile alle ore 11.

Atp Madrid 2024: il programma

Mercoledì 24 aprile: primo turno dalle 11:00

Giovedì 25 aprile: primo turno dalle 11:00

Venerdì 26 aprile: secondo turno dalle 11:00

Sabato 27 aprile: secondo turno dalle 11:00

Domenica 28 aprile: terzo turno dalle 11:00

Lunedì 29 aprile: terzo turno dalle 11:00

Martedì 30 aprile: ottavi di finale dalle 11:00

Mercoledì 1 maggio: quarti di finale dalle 13:00

Giovedì 2 maggio: quarti di finale dalle 13:00

Venerdì 3 maggio: semifinali dalle 13:00

Domenica 5 maggio: finale alle 15:30

Atp Madrid 2024: dove vederlo in tv

Gli incontri dell'Atp Masters 1000 Madrid 2024 sono trasmessi in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e NOW.