Atp 250 Marsiglia: tabellone, calendario, date, orari, tv 

Inizia oggi, lunedì 20 febbraio, il torneo Atp 250 di Marsiglia, sul cemento indoor. Jannik Sinner, numero 2 del seeding, vincitore due settimane fa dell'Atp 250 di Montpellier e finalista a Rotterdam, è l'unico italiano presente in tabellone e dovrebbe esordire mercoledì 22 , anche se il suo match potrebbe slittare a giovedì 23 febbraio.

Tra i favoriti per la vittoria ci sono il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 1, l'australiano Alex De Minaur, il bulgaro Dimitrov, lo statunitense Cressy, battuto in finale da Sinner a Montpellier, l'elvetico Wawrinka, i francesi Gasquet e Fils, in gara come wild card e il belga Goffin.

Atp 250 Marsiglia: gli orari e dove vederlo in tv

A trasmettere l'Atp 250 di Marsiglia sarà Supertennis in chiaro e sull'app SuperTennix, gratis per abbonati FITP o a pagamento.