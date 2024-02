Atp Marsiglia 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

C'è Lorenzo Musetti nel tabellone principale dell Atp 250 di Marsiglia. Il carrarino è l'unico italiano presente al torneo che si gioca sul veloce indoor al Palais des Sports della città transalpina che ha un montepremi di 724.015 euro. Non ci sarà, invece, Matteo Berrettini che avrebbe dovuto avere secondo la stampa francese una wild-card.

Musetti, numero 26 Atp, esordirà lunedì 5 febbraio contro il tedesco Maximilian Marterer, numero 92 del ranking. Il vincente potrebbe doversela vedere nel turno successivo con Andy Murray e ai quarti con la prima teta di serie, Hurkacz.

Atp 250 Marsiglia: gli orari e dove vederlo in tv

L'Atp 250 Marsiglia 2024 sarà trasmesso su Sky Sport, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.

Lunedì 5 febbraio: primo turno, dalle 12:00

Martedì 6 febbraio: primo turno, dalle 12:30

Mercoledì 7 febbraio: primo/secondo turno, dalle 12:30

Giovedì 8 febbraio: secondo turno, dalle 12:30

Venerdì 9 febbraio: quarti di finale, dalle 12:30

Sabato 10 febbraio: semifinali, dalle 12:30

Domenica 11 febbraio: finale, ore 15:00