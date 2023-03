Masters 1000 Miami 2023: programma, date, orari, dove vederlo in tv e in streaming

Un altro grande appuntamento per gli amanti del tennis. Da mercoledì 22 marzo a domenica 2 aprile si gioca il Masters 1000 di Miami 2023. Nel tabellone principale ci sono 98 giocatori, 5 gli italiani: Sinner, Musetti, Berrettini, Sonego e Fognini. Come a Indian Wells mancherà, non essendo in possesso del certificato vaccinale, ancora richiesto fino a maggio negli Usa, Novak Djokovic.

Ci sarà il vincitore dell'ultimo 1000 americano appena disputato, Carlos Alcaraz, tornato numero 1 al mondo e nuovamente favorito per un altro trionfo.

Tra i suoi maggiori rivali saranno presenti il suo avversario in finale, Medvedev, e il nostro Sinner, che cercherà una rivincita dopo la sconfitta rimediata in semifinale. Anche per Matteo Berrettini sarà un torneo importante in cui deve cercare di rispondere sul campo a questo difficile momento. Entrambi esordiranno venerdì 24 marzo contro un avversario che è ancora da definire, proprio come Musetti. Sonego scenderà in campo mercoledì 22 marzo contro Thiem, lo stesso giorno Fognini sfiderà il francese Constant Lestienne.

Masters 1000 Miami: calendario, date, orari

Mercoledì 22 marzo: primo turno, in diretta dalle 16:00

Giovedì 23 marzo: primo turno, in diretta dalle 16:00

Venerdì 24 marzo: secondo turno, in diretta dalle 16:00

Sabato 25 marzo: secondo turno, in diretta dalle 16:00

Domenica 26 marzo: terzo turno, in diretta dalle 17:00

Lunedì 27 marzo: terzo turno, in diretta dalle 17:00

Martedì 28 marzo: ottavi di finale, in diretta dalle 17:00

Mercoledì 29 marzo: quarti di finale, in diretta dalle 19:00

Giovedì 30 marzo: quarti di finale, in diretta dalle 19:00

Venerdì 31 marzo: semifinali, in diretta dalle 19:00

Domenica 02 aprile: finale, in diretta dalle 19:00

Masters 1000 Miami: dove vederlo in diretta tv

Il Masters 1000 di Miami sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Tennis e, a seconda del palinsesto, anche su Sky Sport Uno. Sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW.