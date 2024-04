Atp Montecarlo 2024, oggi Arnaldi-Nagal: a che ora e dove vederla in diretta tv

Matteo Arnaldi è pronto per esordire all'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, lunedì 8 aprile, il sanremese affronta, come primo rivale sulla terra rossa del Principato, l'indiano Sumit Nagal.

Arnaldi, che ha chiuso molto bene la prima parte di stagione sull'asfalto, con gli ottavi a Miami, ottenuti grazie alle vittorie su Shapovalov, Bublik e Fils, vuole ben figurare nel suo primo torneo sul rosso di Montecarlo, un torneo per lui praticamente di casa, visto che è a 2 passi dalla Liguria.

Nel primo incontro avrà l'occasione di vendicare il connazionale Flavio Cobolli che Nagal ha sconfitto lungo la strada delle qualificazioni per guadagnarsi l'accesso al tabellone principale.

Atp Montecarlo 2024, Arnaldi-Nagal: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Arnaldi e Nagal è il secondo dalle ore 11 sul Campo dei Principi, si giocherà al termine della sfida tra Daniel Evans e Sebastian Ofner e si gioca non prima delle 12.20. Il match è trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.