Atp Montecarlo 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Entra nel vivo il torneo di Montecarlo, primo appuntamento Masters 1000 sulla terra rossa. Domenica 7 e lunedì 8 aprile si giocano i match del primo turno, la finale è in programma domenica 14 aprile.

Gli ipotetici quarti fanno capire il livello altissimo delle sfide con il computer che prevede una sfida tra il numero 1 al mondo Novak Djokovic e il vincitore della passata edizione, Andrey Rublev, Carlos Alcaraz che sfiderà Casper Ruud, Zverev dovrebbe giocare contro Medvedev e Sinner contro Rune, in una rivincita dello scorso anno, quando Jannik venne sconfitto in semifinale proprio dal danese.

Atp Montecarlo 2024: i favoriti e gli italiani

Sono cinque gli italiani nel tabellone principale: Sinner, Musetti, Berrettini, Arnaldi e Nardi, proveniente dalle qualificazioni, da cui è stato invece eliminato Sonego.

Musetti ha già esordito oggi battendo Fritz. Domani, lunedì 8 aprile, affronta Keckmanovic, non prima delle 11. Nella stessa giornata Arnaldi sfida Nagal, non prima delle 10, mentre Nardi farà il suo debutto con Auger-Aliassime e in caso di vittoria sfiderà Alcaraz. Anche Sinner benificerà di un bye al primo turno e passerà direttamente al secondo dove affronta il vincente del match tra Sebastian Korda e Alejandro Davidovich Fokina.

Per gli allibratori il favorito per la vittoria è Carlos Alcaraz, seguito da Djkovic e Sinner. Le soprese potrebbero essere Medvedev, Rune, Ruud e Zverev.

Atp Montecarlo 2024: il programma

domenica 7 aprile: primo turno, dalle 13 alle 19

lunedì 8 aprile: primo turno, dalle 11 alle 19

martedì 9 aprile: primo e secondo turno, dalle 11 alle 19

mercoledì 10 aprile: secondo e terzo turno, dalle 11 alle 19

giovedì 11 aprile: terzo turno, dalle 11 alle 19

venerdì 12 aprile: quarti di finale, dalle 11 alle 19

sabato 13 aprile: semifinali, dalle 11 semifinale 1 doppio; dalle 13.30 semifinale 1 singolare; dalle 15.40 semifinale 2 singolare; dalle 17.30 semifinale 2 doppio

domenica 14 aprile: finale, dalle 12 finale doppio; dalle 15 finale singolare

Atp Montecarlo 2024: dove vederlo in tv

Gli incontri dell'Atp Montecarlo Masters 1000 2024 sono trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW e su Tennis Tv.