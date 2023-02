Atp 250 Montpellier: tabellone, calendario, date, orari, tv

Primi match oggi, lunedì 6 febbraio, dell'Atp 250 a Montpellier. Da domani, martedì 7 febbraio, il torneo transalpino entrerà nel vivo per i colori azzurri. Sono due gli italiani presenti in tabellone, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner.

Il torinese affronterà al primo turno il francese Benjamin Bonzi, mentre l'avventura del tennista di San Candido inizierà mercoledì 8 febbraio dagli ottavi di finale.

Il campione altoatesino, reduce dalla sconfitta a Melbourne dopo un bellissimo match contro il finalista dell'Australian Open Stefanos Tsitsipas, è la seconda testa di serie del torneo dopo il norvegese Holger Rune. La finale tra i due è molto probabile secondo i bookmaker. In palio ci saranno punti pesanti per fare classifica in questo inizio di stagione.

Atp 250 Montpellier: gli orari e dove vederlo in tv

A trasmettere l’Atp 250 a Montpellier sono Supertennis, in chiaro e Sky Sport, per gli abbonati.

Orari Supertennis

Lunedì 6 febbraio: diretta alle ore 16:30, 19:00 e 21:00 (primo turno)

Martedì 7 febbraio: diretta alle ore 14:30, 16:30, 19:00 e 21:00 (primo turno)

Mercoledì 8 febbraio: diretta alle ore 14:30, 16:30, 19:00 e 21:00 (secondo turno)

Giovedì 9 febbraio: diretta alle ore 14:30, 16:30, 19:00 e 21:00 (secondo turno)

Venerdì 10 febbraio: diretta alle ore 16:30, 19:00 e 21:00 (quarti di finale)

Sabato 11 febbraio: diretta alle ore 17:00 (semifinali)

Domenica 12 febbraio: diretta alle ore 15:00 (finale)

Orari Sky Sport

Lunedì 6 febbraio: diretta dalle 16.30 alle 23 prima giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Martedì 7 febbraio: diretta dalle 14.30 alle 23 seconda giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Mercoledì 8 febbraio: diretta dalle 14.30 alle 23 terza giornata Sky Sport Tennis e NOW, dalle 14.30 alle 18 terza giornata Sky Sport Uno e NOW

Giovedì 9 febbraio: diretta dalle 14.30 alle 23 ottavi di finale Sky Sport Tennis e NOW dalle 14.30 alle 20 ottavi di finale Sky Sport Uno e NOW

Venerdì 10 febbraio: diretta dalle ore 14.30 primo quarto di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW, ore 16.30 secondo quarto di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW, ore 19 terzo quarto di finale Sky Sport Tennis e NOW, ore 21 quarto quarto di finale Sky Sport Tennis e NOW

Sabato 11 febbraio: ore 15 prima semifinale Sky Sport Tennis e NOW, ore 17 seconda semifinale Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 12 febbraio: ore 15 Finale Sky Sport Tennis e NOW

Calendario Atp 2023: le date di tutti i tornei