Atp Masters 1000 Montreal, Sinner-Berrettini l'Italia sogna la prima sfida: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia la stagione sul cemento per Jannik Sinner e Matteo Berrettini. I due campioni azzurri sono nel tabellone principale del Masters 1000 di Montreal e sono stati sorteggiati dallo stesso lato del tabellone. Sinner, che ha vinto l'ultimo torneo a Umago, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, giocherà contro un qualificato. Negli ottavi di finale potrebbe dover affrontare, per la prima volta in carriera, il grande amico Matteo Berrettini.

L'Italia fa il tifo per poter vedere questa sfida tra i suoi due campioni. Berrettini, reduce dalla finale persa sulla terra rossa a Gstaad contro Casper Ruud, dovrà superare lo spagnolo Carreno Busta all'esordio e uno tra il danese Holger Rune o un qualificato.

Fabio Fognini cercherà di superare le qualificazioni per conquistare l’accesso a un tabellone principale dove sono presenti il numero 1 al mondo Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios, ma saranno assenti Novak Djokovic, non vaccinato e per questo costretto a rinunciare all'evento per le misure anti-Covid in vigore e Rafa Nadal, ancora alle prese con fastidi agli addominali.

Atp Masters 1000 Montreal: il calendario e dove vederlo in tv

L'Atp Masters 1000 di Montreal sarà trasmesso in tv per gli abbonati da Sky Sport. I canali tv sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). L'evento sarà anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.