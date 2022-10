Atp Napoli 2022: programma venerdì 21 ottobre, italiani in campo e dove seguirli in tv

Riprende nella giornata di oggi, venerdì 21 ottobre, il torneo Atp 250 di Napoli. Il tabellone, dopo i ritardi dovuti alle difficoltà del campo nei primi giorni, si è quasi allineato ai quarti e manca soltnto il match degli ottavi tra Fognini e Carreno Busta, interrotto ieri sul risultato di 3-0 in favore del tennista spagnolo. Dopo i successi di ieri sono pronti a scendere in campo Berrettini e Musetti per le rispettive sfide nei quarti contro Daniel e Galan

Atp 250 Napoli: 21 ottobre, italiani in campo

Arena

ore 11 prosecuzione Carreno-Busta vs Fognini

a seguire Daniel vs Berrettini

a seguire Musetti vs Galan

a seguire Carreno-Busta o Fognini vs Kekmanovic

D’Avalos