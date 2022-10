Atp Napoli 2022 programma sabato 22 ottobre: Berrettini e Musetti in semifinale, dove seguirli in tv

Giornata imperdibile per gli amanti del tennis. Oggi, sabato 22 ottobre, all'Atp 250 di Napoli si giocano le semifinali. Nel penultimo atto del torneo Matteo Berrettini sfiderà lo statunitense Mckenzie McDonald. Il campione romano, che vanta un precedente a suo favore all'Atp di Auckland nel 2019 (6-3, 6-4), parte da favorito per conquistare la finale.

Più ostico, almeno sulla carta, l'impegno che attende Lorenzo Musetti che affronterà Miomir Kecmanovic, capace nel turno precedente di eliminare la testa di serie numero 1, Pablo Carreno Busta, con un netto 7-5, 6-2. Non ci sono precedenti. Il pubblico partenopeo sarà tutto per gli azzurri, pronto a sostenerli per conquistare quella che sarebbe una bellissima finale tutta italiana.

Atp 250 Napoli: sabato 22 ottobre, italiani in campo

Campo Centrale (a partire dalle ore 14)