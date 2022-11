Next Gen Atp Finals: tre azzurri a Milano, Musetti il favorito nel torneo per i migliori giovani del circuito

I migliori giovani del circuito Atp sono pronti a sfidarsi all’Allianz Cloud (PalaLido) di Milano. Da domani, martedì 8 novembre, a sabato 12 novembre, si sfideranno per il titolo di vincitore della quinta edizione delle Next Gen ATP Finals. Un torneo prestigioso che vanta tra i vincitori Stefanos Tsitsipas, nel 2019, Jannik Sinner, nel 2020 e Carlos Alcaraz, l'attuale numero 1 al mondo, nel 2021.

Saranno ben tre gli italiani sugli otto partecipanti, rigorosamente under 21, a questa edizione. Lorenzo Musetti, che sta vivendo un grandissimo momento di forma, è diventato il favorito numero 1 dopo la rinuncia di Holger Rune. Il tennista danese, dopo aver trionfato a Parigi-Bercy contro Novak Djokovic, è diventato la prima riserva delle Nitto Atp Finals che si giocheranno a Torino.

Musetti è nel girone con Draper, il secondo favorito, Tseng e Stricker. L'Italia sarà rappresentata anche da Francesco Passaro e da Matteo Arnaldi, richiamato dopo la rinuncia di Rune, che se la vedranno con Lehecka e Nakashima. I primi due di ogni girone poi si sfideranno in semifinale e in finale.

Le Next Gen Atp Finals 2022 sono attese soltanto per lo spettacolo in campo. Le partite avranno alcune regole innovative come i set da quattro game con punto decisivo sul 40 pari, il tie-break sul 3-3, i guidici di linea elettronici, il coaching in campo, il riscaldamento abbreviato, i cambi campo ridotti, lo shot-clock ridotto a 15 secondi per servire in caso di ace, doppio fallo o errore in risposta. Questi ragazzi, che hanno già un futuro assicurato nel tennis professionistico, saranno protagonisti di un bel test per provare a rendere questo sport ancora più avvincente.

Atp Finals Next Gen: il calendario

Martedì 8 novembre

Ore 14:00 Lehecka (CZE)-Passaro (ITA)

A seguire Musetti (ITA)-Tseng (TPE) – Non prima delle ore 15:00

Ore 19:30 Arnaldi (ITA)-Nakashima (USA)

A seguire Draper (GBR)-Stricker (SUI)

Mercoledì 9 novembre

Ore 14:00 sessione pomeridiana

Ore 19:30 sessione serale

Giovedì 10 novembre

Ore 14:00 sessione pomeridiana

Ore 19:30 sessione serale

Venerdì 11 novembre

Ore 19:00 prima semifinale

Ore 21:00 seconda semifinale

Sabato 12 novembre

Ore 21:00 finale

Next Gen Atp Finals: dove vederle in tv e in streaming

Le Next Gen Atp Finals saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La diretta streaming è gratuita sul sito di Supertennis e a pagamento su Sky Go e Now.