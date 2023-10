Atp Parigi-Bercy 2023: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia un'altra settimana di grande spettacolo per gli amanti del tennis. Dopo il torneo Atp 500 di Vienna, vinto da Jannik Sinner, il circuito Atp, da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre, fa tappa in Francia per il Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, l'ultimo 1000 della stagione che metterà in palio punti decisivi per le Atp Finals di Torino.

Ci saranno al via tutti i big a cominciare da Novak Djokovic che guiderà il seeding. Presenti anche Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Jannik Sinner, reduce dal bellissimo trionfo ottenuto nell'Atp di Vienna 2023, il suo quarto titolo in stagione e decimo in carriera. Nel tabellone principale ci sono anche Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

Atp Masters 1000 Parigi-Bercy: il programma e dove vederlo in tv

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy è trasmesso in esclusiva su Sky Sport su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su SkyGo e NOW.