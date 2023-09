Atp Pechino 2023: tabellone, calendario, date, orari

Si gioca finalmente l'Atp Pechino 2023. Il China Open, dopo 3 anni di assenza causa Covid, torna in calendario. Mancherà Novak Djokovic, 6 volte vincitore, il numero 1 del seeding è il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. Tra i favoriti Daniil Medvedev, Andrej Rublev, Holger Rune e Stefanos Tsitsipas.

Quattro gli azzurri: Jannik Sinner (in campo giovedì 28 settembre alle 6.30), Lorenzo Musetti (venerdì 29 non prima delle 6.30 con Khachanov), Lorenzo Sonego in campo oggi, giovedì 28 settembre contro Humbert e Matteo Arnaldi, che dopo aver superato le qualificazioni, sfida al primo turno oggi, alle ore 8.00, J.J.Wolf.

Atp Pechino 2023: il calendario

Giovedì 28 settembre, in diretta alle ore 08.30, 10.30 e 13.30; replica alle 21.30 (primo turno)

Venerdì 29 settembre, in diretta alle ore 06.30, 08.30, 10.30 e 13.30; replica alle 19.00 e 21.15 (primo turno)

sabato 30 settembre, in diretta alle ore 06.30, 08.30 e 15.00; replica alle 21.15 (secondo turno)

domenica 1 ottobre, in diretta alle ore 10.30 e 13.30; replica alle 19.00 e 21.15 (secondo turno)

lunedì 2 ottobre, in diretta dalle ore 06.30 (quarti di finale)

martedì 3 ottobre, in diretta alle ore 10.30 (semifinali)

mercoledì 4 ottobre, in diretta alle ore 13.30 (finale)

Atp Pechino 2023: dove vederlo in tv

L'Atp Pechino 2023 sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito dell'emittente in live streaming e sulla piattaforma SuperTennix (per abbonati o gratis per abbonati FITP).