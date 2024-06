Atp Queen's 2024: tabellone, calendario, date, orari

Arriva un altro importante appuntamento tra i tornei della stagione erbivora che precedono Wimbledon 2024 in programma da lunedì 1 a domenica 14 luglio.

Questa settimana , da lunedì 17 a domenica 23 giugno, si disputa l'Atp 500 del Queen's 2024. A guidare il seeding é il numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz. Saranno presenti Grigor Dimitrov, Holger Rune, Karen Kachanov, Taylor Fritz e Ben Shelton.

Tra gli italiani saranno in campo Lorenzo Musetti che sfidera domani, martedì 18 giugno, De Minaur, non prima delle 12 e Matteo Arnaldi, che domani, non prima delle 12, affronterà Ugo Humbert.

Atp Halle 2024: il programma

1)Lunedì 17 giugno: dalle 13 alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e Now

2) Martedì 18 giugno: dalle 13 alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e Now

3) Mercoledì 19 giugno: dalle 13 alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e Now

4) Giovedì 20 giugno: dalle 13 alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e Now

5) Venerdì 21 giugno: dalle 13 alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e Now

6) Sabato 22 giugno: Semifinale 1 ore 14 su Sky Sport Tennis e Now

7) ore 16: Semifinale 2 ore 16 su Sky Sport Tennis e Now

8) Domenica 23 giugno: Finale Atp 500 Queen’s ore 14:30 su Sky Sport Tennis e Now