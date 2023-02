Atp 500 Rio de Janeiro: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, lunedì 20 febbraio, il torneo Atp 500 di Rio de Janeiro, sulla terra rossa. Sono due gli italiani presenti in tabellone, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini. Il carrarino esordirà domani contro il cileno Nicolás Jarry ed è pronto a dare il massimo per riscattare l'inattesa sconfitta ai quarti di finale dell'Argentina Open contro il peruviano Varillas. Fognini, che a Buenos Aires si è arreso in due set ai sedicesimi di finale contro il sebo Laslo Djere, domani, martedì 21 febbraio, giocherà contro il cileno Tomás Barrios.

Il principale favorito per la vittoria dell'Atp 500 di Rio de Janeiro è lo spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore del torneo Atp 250 di Buenos Aires al rientro dopo un infortunio che l'ha costretto a restare lontano dai campi per più di 100 giorni. Il giovane iberico è testa di serie numero 1. Tra i suoi avversari ci sono Diego Schwartzman, Laslo Djere, finasta in Argentina e Dominic Thiem.

Atp 500 Rio de Janeiro: gli orari e dove vederlo in tv

A trasmettere l'Atp 500 di Rio de Janeiro sarà Supertennis in chiaro e sull'app SuperTennix, gratis per abbonati FITP o a pagamento.