Tennis oggi ATP Rio 500, Berrettini due partite in un giorno? Monteiro negli ottavi, probabile Alcaraz nei quarti

Sarà un venerdì sera molto pieno per gli amanti del tennis. Al Rio Open 500 sulla terra rossa Matteo Berrettini è costretto agli straordinari. Il campione romano ieri non è potuto scendere in campo a causa della pioggia.

Il suo ritorno in campo dopo la storica semifinale di Melbourne all’Australian Open è stato quindi rimandato alle ore 18.30 di oggi. Il nostro numero 1, numero 6 del ranking ATP incontrerà la wild card locale Thiago Monteiro.

In caso di vittoria dovrà sfidare il vincente dell'ottavo tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l'argentino Federico Delbonis. Il loro match, che ieri è stato sospeso, riprenderà dal risultato di 5-4 per il giovane spagnolo.

I quarti inizieranno alle ore 21 con l'incontro tra Pablo Andujar e Diego Schwartzman. I tennisti che vinceranno i rispettivi ottavi saranno quindi chiamati a un doppio impegno. Potrebbe dunque riproporsi, a un mese di distanza, il match del terzo turno dell'Australian Open, quando Berrettini ebbe la meglio su Alcaraz al super tie-break, ottenendo una vittoria molto importante. In palio ci sarà l’accesso alla semifinale.

Tennis, ATP 500 Rio: dove vederlo in tv e streaming

L’ATP 500 di Rio de Janeiro è trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (canali 205 e 201 di Sky) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Sarà visibile in diretta e in chiaro anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, su Sky al canale 212 e in streaming su Supertennix).