Atp Roma 2023, il programma di oggi mercoledì 17 maggio: orari e partite

Sfide sempre più decisive agli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma. Dopo la giornata amara di ieri, martedì 16 maggio, che ha visto le eliminazioni di Sonego e Musetti, entrambi battuti da Tsitsipas e l'eliminazione di Sinner per mano di Cerundolo, non ci sono più italiani in tabellone.

Oggi, mercoledì 17 maggio, nei primi due quarti di finale scenderanno in campo Novak Djokovic che sfida Holger Rune e Casper Ruud che affronta Francisco Cerundolo.

Atp Roma 2023, 17 maggio: il programma

Campo Centrale