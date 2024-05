Atp Roma 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia al Foro Italico l'imperdibile spettacolo degli Internazionali d'Italia. Da mercoledì 8 a domenica 19 maggio sono in programma i match che decreteranno il vincitore di questa edizione dell'Atp Masters 1000 di Roma.

Mancherà purtroppo il nostro campione, Jannik Sinner, numero 2 Atp, che è stato costretto a saltare questo appuntamento per il problema all'anca. Anche Carlos Alcaraz, numero 3 Atp, salterà il torneo nella Città eterna per un infortunio al braccio.

Atp Madrid 2024: i favoriti e gli italiani

Riflettori puntati, agli Internazionali d'Italia, al Masters 1000 di Roma sul numero 1 al mondo Novak Djokovic, sei volte vincitore al Foro e a caccia del suo primo titolo nel 2024 e su Rafa Nadal, che ha trionfato in 10 edizioni e avrà l'occasione, in quello che molto probabilmente sarà il suo ultimo anno di carriera, di salutare il pubblico italiano, dando il massimo sulla sua amata terra rossa.

Daniil Medvedev spera di poter difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il problema agli adduttori che l'ha costretto al forfait a Madrid, però, potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione.

A tenere alto l'onore del tennis italiano, privato purtroppo in questa importante occasione del suo uomo di punta, Jannik Sinner, saranno Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi e Fognini, Berrettini, Vavassori, Zeppieri, Gigante, Stefano Napolitano.

Berrettini, vittima di una tonsillite che lo ha colpito prima di Madrid e costretto a una pesante cura antibiotica, non è al meglio, ma spera di trovare la condizione giocando, a cominciare dalla prima sfida contro un avversario che conosce bene come Stefano Napolitano. L'incontro si giocherà domani, giovedì 9 maggio.

Oggi, mercoledì 8 maggio, ad aprire le danze sarà Luciano Darderi, alle ore 11 contro Denis Shapovalov, Cobolli affronterà Marterer (non prima delle 12:15), Passaro se la vedrà contro Rinderknech (non prima delle 14.55), Gigante e Zeppieri si affronteranno in un derby azzurro (non prima delle 16:05). Alle ore 19 Fognini affronterà Evans.

Domani, giovedì 9 maggio, oltre alla sfida tra Berrettini e Napolitano, al primo turno, sono in programma i match di Vavassori, che se la vedrà con Koepfer, Sonego che giocherà contro Lajovic, Arnaldi contro Machac, Nardi contro Altmaier. La stella di giornata sarà Rafa Nadal, atteso contro il belga Zizou Bergs.

Musetti beneficerà di un bye al primo turno e scenderà in campo venerdì 10 maggio contro chi avrà la meglio tra Christopher Eubanks e un qualificato. Nella stessa giornata esordirà Djokovic.

Atp Roma 2024: i primi turni italiani

Musetti vs bye

Arnaldi vs Machac

Berrettini vs Napolitano

Sonego vs Lajovic

Nardi vs Altmaier

Vavassori vs Koepfer

Gigante vs Zeppieri

Darderi vs Shapovalov

Fognini vs Evans

Cobolli vs qualificato

Atp Roma 2024, il tabellone: i quarti teorici

Anche Novak Djokovic scenderà in campo venerdì 10 maggio e affronterà Safiullin o un qualificato. Ai quarti, per il campione serbo si profila Ruud, Zverev dovrebbe incontrare Dimitrov, Rublev-Tsitsipas e Medvedev-Hurkacz.

(1) Djokovic vs (5) Ruud

(3) Zverev vs (8) Dimitrov

(4) Rublev vs (6) Tsitsipas

(2) Medvedev vs (7) Hurkacz

Atp Roma 2024: il programma

mercoledì 8 maggio: primo turno, sessione diurna dalle 11, serale dalle 19

Giovedì 9 maggio: primo turno, sessione diurna dalle 11, serale dalle 19

Venerdì 10 maggio: secondo turno, sessione diurna dalle 11, serale dalle 19

Sabato 11 maggio: secondo turno, sessione diurna dalle 11, serale dalle 19

Domenica 12 maggio: terzo turno, sessione diurna dalle 11, serale dalle 19

Lunedì 13 maggio: terzo turnom sessione diurna dalle 11, serale dalle 19

Martedì 14 maggio: ottavi di finale, sessione diurna dalle 11, serale dalle 19

Mercoledì 15 maggio: quarti di finale, sessione diurna dalle 13, serale dalle 19

Giovedì 16 maggio: quarti di finale, sessione diurna dalle 13, serale dalle 19

Venerdì 17 maggio: semifinali, sessione diurna dalle 14, serale dalle 19

Domenica 19 maggio: finale dalle 13

Atp Roma 2024:dove vederli in tv

Gli incontri dell'Atp Masters 1000 Roma 2024 sono trasmessi in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Alcuni incontri saranno trasmessi in chiaro e in streaming gratuito dalla RAI che ha acquisito i diritti per il 2024 e il 2025 e manderà in onda un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale, che sarà visibile.

Sarà trasmessa anche la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa, quella del doppio maschile o femminile, qualora ci fossero tenniste o tennisti italiani.