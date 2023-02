Atp 500 Rotterdam: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, lunedì 13 febbraio, il torneo Atp 500 di Rotterdam. Sono due gli azzurri presenti in tabellone in questo importante appuntamento in calendario tra i tornei Atp di febbraio, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner.

Entrambi esordiranno domani, martedì 14 febbraio, Sonego contro Auger-Aliassime e Sinner contro Bonzi. Sulla strada di Sinner, già al secondo turno, potrebbe arrivare la rivincita dell'ottavo di finale di Melbourne contro Tsitsipas. Il greco al primo turno dovrà avere la meglio su Emil Ruusuvuori. Tra i favoriti per il successo nel torneo ci sono Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz, Andrey Rublev e Holger Rune.

Atp 500 Rotterdam: gli orari e dove vederlo in tv

A trasmettere l'Atp 500 di Rotterdam saranno Supertennis, in chiaro e Sky Sport per gli abbonati.

Orari Supertennis

lunedì 13 febbraio: in diretta alle ore 13:00, 14:30, 19:30 e 21:30 (primo turno)

martedì 14 febbraio: in diretta alle ore 11:00, 13:00, 14:30, 19:30 e 21:30 (primo turno)

mercoledì 15 febbraio: in diretta alle ore 11:00, 13:00, 14:30, 19:30 e 21:30 (secondo turno)

giovedì 16 febbraio: in diretta alle ore 11:00, 13:00, 14:30, 19:30 e 21:30 (secondo turno)

venerdì 17 febbraio: in diretta alle ore 13:00, 15:00, 19:30 e 21:30 (quarti di finale)

sabato 18 febbraio: in diretta alle ore 15:00 e 19:30 (semifinali)

domenica 19 febbraio: in diretta alle ore 15:30 (finale)

Orari Sky Sport