Atp Rotterdam 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, lunedì 12 febbraio, l'atteso Atp 500 di Rotterdam. Jannik Sinner è attesissimo, in quello che è il suo appuntamento dopo il trionfo all'Australian Open. Mancherà il suo avversario nell'indimenticabile finale alla Rod Laver Arena di Melbourne, Daniil Medvedev. Un anno fa a vincere l'Atp di Rotterdam era stato proprio il campione russo, battendo Jannik nell'ultima sfida, imponendosi in rimonta (5-7, 6-2, 6-2).

Daniil Medvedev è stato costretto a dare forfait a questa edizione del prestigioso torneo sul cemento olandese che ha un montepremi di 2.290.720 € e che dà in dote al vincitore 500 punti Atp proprio per un problema al piede destro accusato dopo le fatiche del primo Slam dell'anno.

Jannik Sinner, qualora vincesse l'Atp 500 di Rotterdam, domenica 18 febbraio, diventerebbe numero 3 del ranking Atp, superandolo per soli 5 punti.

Il nostro campione esordirà domani, martedì 13 febbraio, non prima delle ore 11, contro l'olandese van de Zandschulp, in una sfida in cui parte ovviamente con i favori del pronostico. Nel tabellone dell'Atp 500 di Rotterdam 2024 ci sono altri due tennisti italiani, Lorenzo Musetti, che giocherà il match del primo turno oggi, lunedì 12 febbraio non prima delle ore 19.30 contro l'olandese Griekspoor e Lorenzo Sonego che domani, martedì 13 febbraio, dovrà vedersela contro il bulgaro Dimitrov, non prima delle ore 11.00.

Sinner, dopo il forfait di Medvedev, è la testa di serie numero 1 del torneo e sarebbe stato indicato come vincitore più probabile anche se il russo si presentato, visto i risultati più recenti. I suoi rivali più accreditati, in questa settimana, sono Andrej Rublev, Holger Rune, Hubert Hurkacz e Alex de Minaur.

Atp 500 Rotterdam 2024: gli orari e dove vederlo in tv

L'Atp 500 di Rotterdam viene trasmesso per gli abbonati su Sky Sport Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.