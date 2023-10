Atp Shanghai 2023: tabellone, calendario, date, orari

Un nuovo imperdibile torneo per gli appassionati di tennis. Entra nel vivo il Masters 1000 di Shangai che si concluderà domenica 15 ottobre. Il Mille asiatico, a cui mancherà Novak Djokovic, ha come numero 1 del seeding Carlos Alcaraz e numero 2 Daniil Medvedev.

Occhi puntati su Jannik Sinner reduce dal trionfo nel torneo di Pechino, dove ha battuto proprio Medvedev in finale e Alcaraz in semifinale, diventando il numero 4 al mondo, eguagliando Panatta nel 1976, ottenendo anche lui il miglior risultato di un italiano nell'Era Open.

Jannik scenderà in campo sabato 7 ottobre e sfiderà lo statunitense Giron e sulla sua strada si profilano possibile avversari tosti come un eventuale Zverev, agli ottavi e una nuova sfida con Medvedev, ai quarti.

Sonego, dopo aver superato Sekulic al primo turno, sfiderà sabato 7 Tiafoe, mentre Musetti, lo stesso giorno, se la vedrà con Hsu, proveniente dalle qualificazioni, poi al terzo turno potrebbe trovarsi a dover fronteggiare l'ostacolo Hubert Hurkacz.

Arnaldi esordirà oggi, giovedì 5 ottobre, non prima delle ore 10, contro un avversario ostico come Popyrin. Stefano Napolitano, proveniente dalle qualificazioni, sfida non prima delle 9.30 il kazako Zhubayev. Fognini, che partecipava come wild-card, è stato eliminato ieri, mercoledì 4 ottobre, al primo turno, da Kokkinakis.

Atp Masters 1000 Shanghai 2023: il calendario

Mercoledì 4 ottobre: in diretta, primo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Giovedì 5 ottobre: in diretta, primo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Venerdì 6 ottobre: in diretta, secondo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Sabato 7 ottobre: in diretta, secondo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Domenica 8 ottobre: in diretta, terzo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Lunedì 9 ottobre: in diretta, terzo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Martedì 10 ottobre: in diretta, ottavi di finale dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Mercoledì 11 ottobre: in diretta, ottavi di finale dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Giovedì 12 ottobre: in diretta, quarti di finale dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Venerdì 13 ottobre: in diretta, quarti di finale dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Sabato 14 ottobre: in diretta, semifinali dalle 10:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Domenica 15 ottobre: in diretta, finale alle 10:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

