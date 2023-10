Sonego-Tiafoe, Atp Shanghai: dove vederla in diretta

Una bella battaglia attende Lorenzo Sonego all'Atp Masters 1000 di Shanghai. Sabato 7 ottobre il torinese affronta Frances Tiafoe per conquistare gli ottavi di finale. Sonny, che al primo turno ha battuto Sekulic in 2 set, ha vinto due delle 3 sfide contro lo statunitense che ha usufruito di un bye al primo turno.

Atp Shanghai, Sonego-Tiafoe: dove vederla in diretta

L'incontro tra Sonego e Tiafoe è il secondo in programma sul Court 3 e seguirà la prima sfida, tra Tommy Paul e Sebastian Ofner che inizierà alle 6.30. Non inizierà prima delle 7.50 e sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.